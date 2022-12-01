Дефектационные порошки протестировали в "Тюменских моторостроителях" и "ЮТэйр-Инжиниринге"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дефектационные порошки протестировали на оборудовании предприятий "Тюменские моторостроители" и "ЮТэйр-Инжиниринг" в Тюмени. Разработка команды проекта S.M.Art Metals позволяет из отходов получать экологичные магниточувствительные порошки, с помощью которых можно выявить даже незначительные повреждения деталей авиатранспорта.

Отметим, до санкций в России использовали расходные материалы для неразрушающего контроля, изготовленные западными компаниями. Промпредприятия рассчитывают на отечественных производителей, выпускающих материалы и изделия с аналогичными характеристиками.

Авторская технология была представлена на II Конгрессе молодых ученых, посвященному импортозамещению и технологическому суверенитету России. По словам инженера Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета Льва Максимова, подземные воды Западной Сибири и других регионов богаты железом. Недостаточность очистки таких вод может стать проблемой для ее потребителей.

"Однако с технологией, изобретенной командой проекта S.M.Art Metals, эти отходы можно переработать в целый ряд полезной продукции. Одна из опций – создавать расходные материалы для магнитной дефектоскопии, применяемой, в том числе, в авиации. Надлежащая диагностика является одним из залогов уверенности в безопасности перелетов", - пояснил автор разработки.

Проектная команда уже разработала коммерческую стратегию по внедрению новой технологии. Подход тюменского ученого получил третье место и высокую оценку экспертов Национального конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли Sky.tech, который прошел в рамках конгресса, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.