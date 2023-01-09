Тюменская фанера используется в авиастроительстве и даже летает в космос

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около трех тысяч кубометров березовой фанеры ежемесячно производит Тюменский фанерный завод, производственные мощности позволяют производить до 90 тыс. кубометров фанеры в год. Более 90 стран мира используют тюменскую фанеру. Березу поставляют из Тюменской, Кировской, Свердловской областей, Пермского края.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал директор комбината "Свеза" в Тюмени Василий Зорин.

"Мы производим даже авиафанеру, которая применяется в авиастроительстве. Последний заказ был для ракетной сети, поэтому наша фанера полетит в космос. Основной сегмент использования ламинированной фанеры — строительство, для изготовления опалубочной системы. Также наша продукция используется для наземного и речного транспорта. Мы делаем напольные покрытия в автобусах, фургонах, элементы трюма для газовых танкеров. И конечно нашу фанеру используют для изготовления мебели, игрушек и детских игровых площадок", - добавил он.

Фанера – это строительный и отделочный материал, изготавливаемый методом склеивания слоев шпона, чаще используется три и более слоев. Она является одним из самых известных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, в сравнении с другими видами сырья, отличается лучшим качеством и ценой. Фанера делится на четыре сорта, каждый из которых определяется по количеству сучков на квадратный метр. Для внешних отделочных работ советуют выбирать березовую фанеру, также из нее изготавливают тару и упаковку.

"Конкуренция у нас высокая. Из-за санкций рынки Европы и США для нас пока закрыты, поэтому мы работаем под потребности каждого клиента. Например, для производства межкомнатных дверей мы можем использовать однонаправленные слои шпона внутри, а не перпендикулярные, чтобы торец получался гладким. Качество при этом остается. У нас таких решений много. Мы производим фанеру от 3 до 45 миллиметров толщиной. Для фанеры толщиной 18 миллиметров нужно 13 слоев шпона. Для каждой толщины своя комплектовка", - пояснил Василий Зорин.

Производство фанеры - процесс сложный и многоэтапный. Сначала стволы деревьев проходят гидротермическую обработку, они варятся в варочных бассейнах 24 часа, в которых температура воды 52 градуса. Затем с поверхности ствола удаляются кора и луба, потом бревна прогоняют через специальный сканер, определяющий кубатуру. После чего они попадают на лущильные станки для лущения шпона, получившаяся лента шпона подается к пневматическим ножницам для раскроя на форматные листы, которые стопками подается к сушилке. После сушки шпон делится на несколько частей, одна из которых направляется на склеивание или шпонопочинку, а другая – сразу на сортировку в соответствии с требованиями заказчика. С помощью шпонопочинки можно увеличит сорт шпона, вырезав сучки. Затем идет процесс склеивания, после чего шпон с нанесенным клеем отправляется на прессовку, где формируются листы фанеры. Листы обрезаются, шлифуются и сортируются в стандартные транспортировочные пачки.

"Производство у нас безотходное. Кору используем для топлива в нашей котельной. Мусор сшиваем специальными нитями и используем во внутренние слои фанеры. Карандаши — это то, что остается после лущения используем для изготовления заборов, подложки, упаковки, декоративных элементов и для изготовления древесного угля", - отметил Василий Зорин.

По его словам, на заводе создано около 400 рабочих мест, каждый сотрудник непрерывно совершенствуется, повышает производительность труда и нацелен на то, чтобы улучшить и оптимизировать все технологические процессы. Продукцию Тюменского фанерного завода можно приобрести в сетевых строительных магазинах.

"Наша фанера лучшая по качеству, потому что древесина плотная, механические свойства самые лучшие. Чтобы делать хорошую фанеру, секрет один - нужно любить то, что ты делаешь, быть любознательным и развиваться в этом направлении", - подытожил Василий Зорин.

Ирина Шемякина