Тюменская компания запустила производство изотермических фургонов

| Фото: ООО «Термо Топ Тюмень» | Фото: ООО «Термо Топ Тюмень»

Три-четыре изотермических фургона до шести метров длиной производит компания "Термо Топ Тюмень" ежемесячно. Около 10 фургонов ремонтирует за этот срок. Круг клиентов не ограничен: от владельцев коммерческого автотранспорта до любителей охоты, рыбалки и активного образа жизни.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Термо Топ Тюмень" Александр Юмашев.

Производственную линию по изготовлению фургонов было решено запустить в 2022 году. К этому подтолкнул спрос. "Клиентов много именно по замене фургонов на новые, причины разные: аварии, износ, коррозия, желание владельца переделать тип транспортного средства, например из грузовика с открытой платформой в грузовик под перевозку продуктов питания", - пояснил гендиректор.

По его словам, в настоящий момент производственные мощности заняты до конца апреля 2023 года. Если предприятие приобретёт автоматизированную линию, то сможет изготавливать до 20 фургонов в месяц. "Раму под будку один сотрудник делает до двух недель, на автоматизированной линии ее можно производить за один рабочий день. На приобретение этого оборудования необходимо 15 миллионов рублей", - добавил Александр Юмашев.

На предприятии создано 15 рабочих мест, но потребность в высококвалифицированных кадрах остро ощущается.

"Хорошие специалисты нужны, как воздух. Готовых нет, но мы сможем обучать их своими силами, главное, чтобы у человека было желание работать. Конечно, опыт работы хотя бы с простым инструментом - дрелью, молотком, сварочным аппаратом - приветствуется", - отметил директор ООО "Термо Топ Тюмень".

Оборудование на предприятии польское, китайское, станки для работы по металлу - с Липецкого завода, но основная часть оборудования собственного производства.

"Мы покупаем металл, расходные материалы и сами делаем те станки, которые нам необходимы: для работы с листовым или гибким металлом, для трубного металлопроката, пресс для изготовления сэндвич-панелей", - пояснил Александр Юмашев.

Предприятие на рынке уже более 10 лет. Начиналось все с сервиса по установке предпусковых обогревателей, потом открыли направление по ремонту отопительных систем для коммерческого транспорта, позже стали заниматься установкой, сборкой и ремонтом рефрижераторов и автокондиционеров.

"В работе столкнулись с тем, что 20-30 % клиентов, которые приезжали на ремонт рефрижераторов, мы отправляли на ремонт фургонов, потому что установки были в порядке, проблемы были именно в самом фургоне. В 2018 году родилась идея по развитию направления по ремонту фургонов. Проводили все виды ремонтных работ, в том числе и по замене фурнитуры (запорных петель, уплотнителей) и ремонт после ДТП. В 2022 году решили запустить производственную линию", - рассказал историю предприятия Александр Юмашев.

Ирина Шемякина