Ишимская кондитерская фабрика выпускает 700 тонн продукции в месяц

700 тонн готовой продукции выпускает Ишимская кондитерская фабрика "Слада" ежемесячно. Товары можно встретить на прилавках крупнейших торговых сетей - "Магнит", "Монетка", "Пятерочка", "Дикси", "Ашан", "Лента" не только в Тюменской области, но и по всей территории России, также в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор ООО "Слада" Александр Храпов.

"За высокие вкусовые качества кондитерских изделий фабрика неоднократно награждалась дипломами Тюменской международной ярмарки, мы получали призовые места на конкурсах "Лучшие товары и услуги Тюменской области", "100 лучших товаров России", - отметил он.

На предприятии занято 250 человек. Сырье используется как отечественное, так и импортное.

"Преимущественно стараемся искать российских поставщиков, но не все можем найти в силу нашей специфики. Из-за санкций сменили многих основных поставщиков, изменили логистические схемы, в связи с чем увеличились сроки поставок, по некоторой группе товаров пришлось даже искать аналоговые замены. Это было непросто, потому что мы не на всем сырье можем работать, для этого необходимо перестраивать технологические процессы. Но на качестве продукции это никак не сказалось, этому вопросу мы уделяем особое внимание", - добавил Александр Храпов.

В ассортименте фабрики более 150 наименований кондитерских изделий: классическая карамель и мини-карамель (леденцовая и с начинкой), суфлейные конфеты, драже, фрукты в шоколаде, мармелад, сахарное драже, помадные конфеты и другое. Вся продукция сертифицирована и полностью соответствует российским стандартам.

"Мы постоянно обновляем ассортимент. В конце 2022 года запустили несколько новых видов карамели, суфлейных, трюфельных и шоколадных конфет, думаю, что уже в феврале они появятся на полках в магазинах", - пояснил Александр Храпов.

Рецепты разрабатывает команда технологов, а маркетологи работают над созданием упаковки и названия конфет. Готовую продукцию производственного предприятия "Слада" реализует компания ООО ТК "Кондитер Профи"с начала 2011 года.

Ирина Шемякина