Квест-экскурсия пройдет в особняке известного тюменского купца-кожевенника

| Фото: группа "Центр Татарской Культуры г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Центр Татарской Культуры г. Тюмень" ВКонтакте

Квест-экскурсия "Тайны дома купца Колмогорова" пройдет в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) в Тюмени 25 апреля в 18 часов. Участники погрузятся в атмосферу особняка XIX века.

Им предстоит решить, какую тайну в себе хранит старинный дом, живут ли в нем привидения, и чьи шаги и звуки слышны по ночам. С тех пор, как в этом доме пропал странник, приехавший разгадать мистические события, происходившие здесь, прошло более двухсот лет. До сих пор об этом страннике ничего не известно. И до сих пор здесь по ночам порой мелькают тени призраков, скрипят половицы, слышны таинственные звуки.

Разгадав все тайны, гости смогут познакомиться с самим Филимоном Степановичем Колмогоровым, отведать с ним ароматный чай в гостиной.

Стоимость участия в квесте — 350 рублей, приобрести билет можно по ссылке.