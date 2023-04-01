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В Тюменской области трудоустроились 3,2 тысячи человек с начала 2023 года

Экономика, 16:42 16 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 272 человека трудоустроились в Тюменской области с января по март 2023 года. За содействием в трудоустройстве в этот период обратились 7 тыс. 181 человек, уровень трудоустройства составил 45,6%.

По данным на 1 апреля в регионе на учете в качестве соискателей состоит 5 тыс. 634 человека, еще 3 тыс. 38 – безработные. В банке вакансий службы занятости – 18 тыс. 272 предложения.

В сфере образования могут трудоустроиться 2 тыс. 96 сотрудников, в строительстве – 1 тыс. 918, в обрабатывающих производствах – 1 тыс. 684, пишет "Вслух.ру".

Также более 1,6 тыс. предложений есть в сельском и лесном хозяйстве, 1 тыс. 655 – в рыболовстве и рыбоводстве, 1 тыс. 640 – в торговле и ремонте автотранспорта, 1 тыс. 628 – в госуправлении и обеспечении военной безопасности.

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# вакансии , занятость населения , трудоустройство

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