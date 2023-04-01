Как открыть свое дело, рассказали тоболякам на всероссийской ярмарке трудоустройства

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Как открыть собственное дело, составить резюме и определиться с будущей профессией, рассказали жителям Тобольска на втором дне Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Мероприятие прошло в тобольском филиале Тюменского индустриального университета 15 апреля, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Все желающие могли пройти открытые отборы с работодателями, профориентацию, получить юридические консультации, узнать об образовательных программах, в том числе о профессиональном обучении в рамках нацпроекта "Демография".

Школьникам и студентам предложили пройти тестирование для определения профессиональных способностей и составить резюме-визитную карточку.

Директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров поблагодарил работодателей и образовательные организации за активное участие.

Напомним, первый день Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" прошел в Тюмени 14 апреля. На площадке Тюменского технопарка 40 работодателей предложили соискателям почти тысячу вакансий.