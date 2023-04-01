Тюменские кинематографисты приняли участие в съемках фильма "Взрослая весна"

| Фото: скриншот видео Максима Габулы | Фото: скриншот видео Максима Габулы

Тюменские кинематографисты Максим Габула и Мария Миць приняли участие в создании патриотического короткометражного фильма "Взрослая весна" актера и режиссера Сергея Апрельского. Съемочный процесс проходил в Пыть-Яхе.

Как рассказал директор продюсерского центра "Мир кино", основатель группы компаний "Пушка" Максим Габула, к продюсеру студии BAZA Media Андрею Зубову обратились ребята из Югры, он порекомендовал им нас. На проекте "Взрослая весна" я стал линейным продюсером. Мы вылетели на место со вторым режиссером Марией Миць утром 8 апреля. В это время в Тюмени моя команда продолжала работать над фильмом "Деньги на дорогу". В Пыть-Яхе мы сделали препродакшн за два дня, что невероятно. В Тюмени мои ребята закончили съемки в 18 часов, в 22 часа они уже были в поезде, ехали к нам.

Сергей Апрельский в сотрудничестве с тюменской командой отснял все сцены, работа завершилась 13 апреля.

Максим Габула добавил, что ранее актер Сергей Апрельский посещал госпиталь в Санкт-Петербурге, в котором проходят лечение военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Там он встретился с одним из депутатов думы Югры и поделился с ним идеей о создании патриотической короткометражки, сказал, что было бы хорошо получить для съемок танк. В итоге боевая машина для съемок была найдена.

Инна Пахомова