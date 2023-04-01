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Предприниматель в Тюмени укрыл от налогов 109 миллионов рублей

Происшествия, 10:57 18 апреля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В уклонении от уплаты налогов на сумму более 109 млн рублей подозревают руководителя коммерческой организации в Тюмени. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд областного центра, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый отражал в налоговой отчетности недостоверные сведения о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически не оказывали организации услуг.

Сумма неуплаченных фирмой налогов превысила 109 млн рублей. На имущество предприятия был наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# налоги , суд , уголовное дело

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