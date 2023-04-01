Тюменец ударил ножом в живот своего отчима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36-летнему тюменцу грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью своему отчиму. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом в живот, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним обратился мужчина 1968 г.р. с проникающим ножевым ранением. Наряд ППС задержал ранее судимого 36-летнего тюменца. Подозреваемый пояснил, что в день происшествия он распивал алкоголь с отчимом. В разгар застолья у них возник словесный конфликт из-за личной неприязни. Разногласия перешли в драку, злоумышленник схватил нож и нанес проникающее ранее в брюшную полость потерпевшему.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальна санкция статьи - десять лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.