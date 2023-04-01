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На трассе Тюмень - Омск на полчаса перекроют движение возле деревни Ваньковка

Общество, 21:17 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На трассе Р-254 Тюмень - Омск полностью перекроют движение возле деревни Ваньковка Ишимского района 19 апреля с 22 часов 30 минут до 23 часов. Ограничение связано с установкой рамных конструкций стационарных объектов контроля, сообщает Уралуправтодор.

Узнать о ситуации на трассе, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06.

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# ограничение движение , трасса

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