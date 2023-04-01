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Тюменские киберволонтеры выявили 49 ссылок на ресурсы для незаконной продажи алкоголя

Общество, 19:20 19 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

49 ссылок на ресурсы для незаконной продажи алкоголя в Тюменской области обнаружили киберволонтеры. Мероприятие прошло в рамках акции по поиску противоправного контента, в которой приняли участие более десятка учащихся тюменских колледжей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Собранная информация, связанная с дистанционной розничной продажей алкоголя, будет передана в Роскомнадзор. Отметим, акцию организовал Областной центр профилактики и реабилитации в преддверии дат, в которые введен запрет на розничную продажи алкоголя: День последнего школьного звонка, День молодежи и День города.

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# запрет на продажу алкоголя , кибербезопасность

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