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Кинологи Росгвардии пополнили банк крови в Тюмени

Общество, 19:07 19 апреля 2023

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Кинологи Росгвардии сдали приняли участие в ведомственной донорской акции "От сердца к сердцу". Росгвардейцы также поздравили работников Тюменской областной станции переливания крови с Национальным днем донора, который отмечают 20 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, в Тюмени более 120 сотрудников Росгвардии постоянно сдают кровь и ее компоненты, многие являются почетными донорами России и имеют нагрудный знак.

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

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# День донора , донорство , Росгвардия по Тюменской области

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