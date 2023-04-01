Кинологи Росгвардии пополнили банк крови в Тюмени

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Кинологи Росгвардии сдали приняли участие в ведомственной донорской акции "От сердца к сердцу". Росгвардейцы также поздравили работников Тюменской областной станции переливания крови с Национальным днем донора, который отмечают 20 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, в Тюмени более 120 сотрудников Росгвардии постоянно сдают кровь и ее компоненты, многие являются почетными донорами России и имеют нагрудный знак.