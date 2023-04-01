В Тюменской области сохраняется самый низкий уровень инфляции по УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель инфляции в Тюменской области остается самым низким из регионов Уральского федерального округа. Такие данные за март приводит региональное отделение Банка России.

При этом общий уровень цен на товары и услуги в марте 2023 года вернулся в границы этого же месяца 2022 года. Во многом это объясняется снижением издержек сельхозпроизводителей. А также сдержанной потребительской активностью, расширением предложений по ряду товаров и услуг, уточняет регулятор.

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Темп прироста цен на продукты в марте снизился до 2,72 % после 9,09 % месяцем ранее. Такая же тенденция наблюдается и по услугам: с 12,91 % показатель уменьшился до 8,95 % в марте. Ведомство отмечает, что подешевели авиабилеты. Это произошло из-за расширения маршрутной сети и открытия новых направлений авиаперелетов. Снизилась и стоимость услуг по ремонту жилья.

| Фото: www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Отметим, уровень инфляции марте в Тюменской области составил минус 0,03 %, в УФО - 2,08 %, в России - 3,51 %. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит от 5 % до 7 % в 2023 г., а к 4 % вернется в 2024 г. В этих рамках будет находиться и в дальнейшем.