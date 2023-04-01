Тюмень примет Кубок города по фитнес-аэробике

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 142 спортсменов станут участниками соревнований за Кубок Тюмени по фитнес-аэробике 22 и 23 апреля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Судьям предстоит оценить синхронность, выносливость, четкость исполнения всех элементов, соответствие программы с музыкой. Одновременно пройдут состязания за кубок федерации аэробики в дисциплинах "Степ", "Аэробика" и др.

Соревнования состоятся в спорткомплексе "Муромец" по адресу ул. Торговая, 2. Начало запланировано на 10 часов.