96-летнего ветерана из Викуловского района поздравили с наступающим Днем Победы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

96-летний Анатолий Кожевников из села Коточиги Викуловского района принимал поздравления с наступающим Днем Победы. Ветерану Великой Отечественной войны вручили подарки от тюменских товаропроизводителей и передали поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора.

Анатолий Трофимович рассказал, что в составе артиллерийской части дошел до Берлина. После войны работал заместителем председателя Викуловского сельпо, а потом председателем сельпо в селе Ермаки Викуловского района. С 1961 года до пенсии работал в совхозе "Коточиговский".

Всего в Викуловском районе поздравления губернатора и подарочные наборы получили 88 ветеранов, региональную единовременную помощь получили 448 жителей района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.