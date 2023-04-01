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Тюменцы обменялись подарками на фестивале дарения #МыВместе

Общество, 19:05 21 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы бесплатно получали услуги, мастер-классы и подарки на фестивале дарения #МыВместе, который прошел на площадке ДТиС "Пионер" 21 апреля. Каждый желающий приносил подарок и обменивался им с другими участниками мероприятия.

"Цель фестиваля — научить взаимопомощи, взаимовыручке. Именно этому мы обучаем людей не только в Тюменской области, а вообще во всех регионах России", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель регионального клуба #МыВместе Анастасия Баканова.

Для гостей акции работали более 40 площадок. Здесь развернулись мастер-классы, фотозоны, детям рисовали аквагрим, были открыты пункт приема гуманитарной помощи, точки здоровья, спортивные площадки и многое другое.

"У нас очень интересная активность. Все желающие могут написать письма ветеранам на 9 Мая, которые в дальнейшем будут лично переданы им в руки. И еще всем ребятам сегодня рисуем аквагрим — знамя Победы", — поделилась доброволец регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Екатерина Столевская.

Фестиваль дарения состоялся в Тюменской области и по всей России во второй раз. В этом году он впервые прошел во всех 26 муниципалитетах региона.

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Виктория Макарова, Александр Лабыкин

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# ДТиС Пионер

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