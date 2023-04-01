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Тюменский ветеринар рассказала, как защитить собаку от клещей

Общество, 13:36 22 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клещи при укусе заражают собак пироплазмозом. Основные способы защиты - капли на холку, таблетки и ошейники, считает тюменский ветеринар Мария Иванова.

"Если собака регулярно гуляет в парке, на даче и периодически купается в водоёмах, для нее подойдут таблетки от клещей. Другие средства защиты частично смываются водой. Все противоклещевые препараты можно использовать вместе с глистогонными препаратами. Не запрещается применять одновременно капли и таблетки", - пояснила она изданию "Комсомольская правда - Тюмень".

Ветеринар посоветовала внимательно читать инструкцию к препарату перед тем, как обрабатывать животных от паразитов. Там же указана периодичность обработки, ее всегда проводят строго по инструкции, чаще всего – каждые 1-3 месяца в зависимости от препарата. Первую обработку лучше делать в марте. В это время клещи уже просыпаются.

После акарицидной обработки от клещей собаке можно гулять по территории участка уже через три часа. За это время клещи успеют погибнуть.

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# ветеринар , клещи , собаки

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