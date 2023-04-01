  • 22 апреля 202322.04.2023суббота
  • USD81,4863
    EUR89,3495
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области индекс роста цен ниже, чем по России

Общество, 16:51 22 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатели роста цен в Тюменской области ниже, чем в целом по России и в Уральском федеральном округе. Снизились в цене непродовольственные товары, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Росстат.

В феврале в Тюменской области потребительские цены выросли на 0,2 % по сравнению с декабрем. Продукты подорожали на 1,6 %, услуги – на 0,8 %. Непродовольственные товары подешевели на 1,8 % - это максимальное значение в УФО.

По индексу на продукты регион обгоняет Ямал на 0,1%. Что касается услуг, то лишь в северных округах зафиксировано небольшое снижение в пределах 1%. Во всем остальном Уральском федеральном округе показатели выше, чем в Тюменской области. По УФО цены на товары и услуги подорожали на 0,9 %, в том числе на продукты – на 1,9 %. В России – на 1,3 % и 2,1 % соответственно.

По сравнению с январем в феврале розничные расценки в Тюменской области поднялись на 0,1 %: на продукты – на 0,3 %, на услуги – на 0,8 %, непродовольственные товары сбавили 0,6 %. В УФО в среднем цены выросли на 0,4 %, в России – на 0,5 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росстат , цены на продукты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 22.04.2023Настольную игру "Маниполия. Тюмень" презентовали на ярмарке IgolkaMarket
16:51 22.04.2023В Тюменской области индекс роста цен ниже, чем по России
16:07 22.04.2023Занятия йогой и творческие мастер-классы проведут в Аптекарском саду в Тобольске летом
15:02 22.04.2023В Тобольске выпустят на волю спасенного от гибели голубя Симу