В Тюменской области индекс роста цен ниже, чем по России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатели роста цен в Тюменской области ниже, чем в целом по России и в Уральском федеральном округе. Снизились в цене непродовольственные товары, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Росстат.

В феврале в Тюменской области потребительские цены выросли на 0,2 % по сравнению с декабрем. Продукты подорожали на 1,6 %, услуги – на 0,8 %. Непродовольственные товары подешевели на 1,8 % - это максимальное значение в УФО.

По индексу на продукты регион обгоняет Ямал на 0,1%. Что касается услуг, то лишь в северных округах зафиксировано небольшое снижение в пределах 1%. Во всем остальном Уральском федеральном округе показатели выше, чем в Тюменской области. По УФО цены на товары и услуги подорожали на 0,9 %, в том числе на продукты – на 1,9 %. В России – на 1,3 % и 2,1 % соответственно.

По сравнению с январем в феврале розничные расценки в Тюменской области поднялись на 0,1 %: на продукты – на 0,3 %, на услуги – на 0,8 %, непродовольственные товары сбавили 0,6 %. В УФО в среднем цены выросли на 0,4 %, в России – на 0,5 %.