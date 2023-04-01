Вопросы образования и медицинского туризма обсудил в Тюмени посол Руанды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудничать с Тюменской областью в части подготовки кадров в сфере здравоохранения и медицинского туризма намерена Руанда. Чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ, генерал Мущьо Франк Каманзи посетил Тюменский кардиологический научный центр 21 апреля.

"Республика Руанда заинтересована в сотрудничестве с этим центром в вопросах, касающихся лечебного, научного и образовательного направлений. Сейчас мы все смотрим, изучаем. Уверен, у нас получится хорошее сотрудничество по всем направлениям", – сказал генерал Мущьо Франк Каманзи.

По его мнению, сотрудничество станет большим вкладом для развития Руанды. В будущем планируется обмен специалистами. Ожидается, что дополнительное образование в Тюменском кардиоцентре получат выпускники медицинских вузов.

Директор Тюменского кардиологического научного центра, заслуженный врач РФ Марина Бессонова провела для генерала экскурсию по отделениям. Посол побывал в рентгенохирургическом отделении, отделении аритмологии, клинико-диагностической лаборатории, лаборатории ультразвуковой диагностики.

"В нашей практике, в жизни кардиоцентра, такое событие происходит впервые. Для нас очень почетно и волнительно принимать высокопоставленного гостя. Его заинтересовала возможность обучения врачей, студентов, которые могли бы получать дополнительные знания. Второй аспект – медицинский туризм. Все высокие технологии, которые применяют в Тюменском кардиологическом научном центре, мы готовы предоставить для пациентов из дружественной республики", – рассказала директор центра Марина Бессонова.

Отметим, Тюменский кардиоцентр, как научно-образовательное учреждение, может принимать у себя и иностранных студентов – выпускников медицинских вузов для прохождения ординатуры и аспирантуры.

На встрече с послом присутствовал ректор Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Иван Петров. Он сказал, что Вуз имеет большой опыт международного сотрудничества, но в городе пока нет студентов из Руанды, есть ребята из Ганы, Нигерии, Алжира, Зимбабве, Египта.

"Сначала мы обсудим наиболее интересные направления, которые востребованы именно в Руанде. Что касается принятия на учебу иностранных студентов, у нас есть определенный план, который мы хотим реализовать в ближайшие годы. Это около 15 процентов от всего контингента обучающихся. На данный момент у нас их около шести процентов. В 2023 году планируем принять в университет около 400 новых иностранных студентов", – добавил Иван Петров.

Отметим, отношения Руанды с Россией продолжаются более 50 лет. Российская Федерация сотрудничает с республикой в таких областях, как образование, технологии, инвестиции и туризм.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин