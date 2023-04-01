25 апреля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 чаов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) продолжится тренинг "Азбука предпринимателя". 18+

В Тюмени с 13 до 14 часов на площади Борцов Революции пройдет областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к празднованию Дня Победы.

В Тюмени в 14 часов в сквере Авиаторов (ул. Новая) в рамках проекта "Юные авиаторы" сотрудники детской библиотеки № 5 проведут пешеходную экскурсию "Памятный обелиск авиаторам гражданской авиации". 6+

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) состоится игротека "Q-активити". 6+

В Тюмени в 19 часов в "Точке кипения" (ул. Республдики, 142) начнется интерактивный мастер-класс "Прояви свою уникальность. Искусство эффективного самовыражения, общения и личного брендинга". 18+

Интересное в этот день:

1719 — Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1792 — Первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

1826 — В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1849 — Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

1880 — Основано Дальневосточное морское пароходство.

1911 — Начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).

1954 — Американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей

1956 — В СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.

2007 — похороны первого президента России Бориса Ельцина.

2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля.