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В Тюменской области более 2 тысяч сельских домов смогут подключиться к газоснабжению

Общество, 15:16 01 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. жилых домов в селах Абатского, Аромашевского, Вагайского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Исетского, Уватского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов в 2022 году получили возможность подключиться к газоснабжению.

К ним, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, построили газопроводы-вводы, проложили 163,9 км газораспределительных сетей. В рамках программы газификации сельских населенных пунктов в регионе в 2022 году, направлено более 492 млн рублей.

В 2023 году к газовым сетям смогут подключиться потребители в 30 сельских населенных пунктах Ишимского и Казанского районов. За счет инвестиций ПАО "Газпром" в 2022 году выполнили работы по строительству газораспределительной станции "Ишим-2" производительностью 67,5 тыс. кубометров в час, построили межпоселковый газопровод от ГРС до п. Новоселезнево Казанского района протяженностью 150,6 км.

Всего перечнем работ на 2019–2023 годы запланированы мероприятия по газификации 164 сельских населенных пунктов в рамках 196 объектов, предусмотрено строительство газовых сетей протяженностью около 873 км, в том числе межпоселковых, уличных и газопроводов-вводов до границ земельных участков перспективных потребителей газа.

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