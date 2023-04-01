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Трое детей-велосипедистов пострадали в авариях в Тюмени

Происшествия, 17:37 24 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей-велосипедистов пострадали в ДТП в Тюмени 22 и 23 апреля.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, девятилетнего школьника на велосипеде сбил автомобиль Renault на ул.Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе. Он получил травмы.

Во дворе дома на ул. Щербакова девятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля Subaru. По предварительным данным, мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта.

15-летний велосипедист сбит автомобилем KIA на пешеходном переходе на ул. Мельникайте. Он травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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