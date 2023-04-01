Более 450 кг овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Более 450 кг овощей и фруктов изъяли из незаконной торговли на улицах Тюмени с 10 по 23 апреля. Специалисты департамента потребительского рынка администрации города 14 раз выезжали на точки несанкционированной торговли, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам рейдов составили 55 протоколов за торговлю в неустановленных для этого местах. Также четыре аналогичных протокола оформили во время совместного рейда с сотрудниками УМВД России по Тюмени и столько же за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Незаконной продажей овощей и фруктов, вещей, игрушек и другого занимались на ул. Пермякова, 39; Олимпийской, 22/1; Цветном бульваре; на ул. Республики, 133; Московском тракте, 35а; 1-й км Червишевского тракта.

Добавим, за первое привлечение к ответственности гражданам, которые продают товары в неустановленных местах, не имеют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не имеют статуса юридического лица, выписывают предупреждение или штраф в размере трех тыс. рублей. За повторное нарушение – пять тыс. рублей.