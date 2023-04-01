203 километра дорожного полотна отремонтируют в Тюменской области в 2023 году

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

140 участков дорожного полотна общей протяженностью 203 км отремонтируют благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области в 2023 году, сообщает Главное управление строительства.

Погода позволила подрядным организациям выйти на объекты ремонта в апреле.

Сейчас на обходе Тюмени идёт фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя. Подрядная организация заменит пять км асфальта на участке от Велижанского тракта в сторону Салаирского тракта и три км — на встречном направлении.

"На участке была избыточная колейность, и повышался риск возникновения аварий. Поэтому принято решение выполнить ремонт изношенных участков. Суммарно заменим 63 тысячи "квадратов" асфальта. К середине мая работы планируем завершить", – рассказал заместитель директора по производству ДРСУ-1 Сергей Андреев.

Большой объем ремонтов в рамках нацпроекта выполнят в Тюменском районе. В нормативное состояние приведут почти 50 км дорог на 103 улицах. Сейчас дорожная техника и строители уже вышли на 17 улиц. Еще четыре улицы ремонтируют в Тюмени. 33 участка выведут в ремонт на региональных дорогах, входящих в опорную сеть.

"В плане работ по нацпроекту — два моста: в Ишиме и в Тюмени. В областном центре будет ремонтироваться путепровод через Транссибирскую магистраль в районе улицы Интернациональной. Работы начнутся после майских праздников и завершатся к сентябрю. Мы планируем восстановить верхнее покрытие, посмотреть дефекты по гидроизоляции — очень большой комплекс работ, которые в сжатые сроки будут проведены", – подчеркнул администратор национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области Андрей Чистяков.

Все контракты по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" заключены. Полностью работы выполнят до середины октября.