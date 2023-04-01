Генеральным директором ПАО "Фортум" назначен Вячеслав Кожевников

| Фото: ПАО «Фортум» | Фото: ПАО «Фортум»

Генеральным директором ПАО "Фортум" назначен Вячеслав Кожевников. Указ, согласно которому доля ПАО "Фортум", принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Федеральному агентству Росимущество, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 25 апреля.

Как отмечают в агентстве, внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики.

Подобный подход позволит обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран.

В соответствии с требованием Росимущества совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Вячеслав Кожевников много лет работает в энергетике. До назначения генеральным директором ПАО "Фортум" занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика ООО "Башнефть-Добыча".

"Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику ПАО "Фортум" и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности, обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией", - заявил генеральный директор ПАО "Фортум".