За пьяную езду жительница Ялуторовска заплатит 70 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 70 тыс. рублей оштрафовали жительницу Ялуторовска за езду в пьяном виде. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с 4 на 5 марта женщина, находясь в нетрезвом состоянии, села за руль автомобиля Nissan Almera и поехала по улицам Ялуторовска. На одной из них ее и задержали сотрудники ДПС.

Водитель автомобиля ранее уже подвергалась административному наказанию за совершение административного правонарушения.

Свою вину подсудимая признала. Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит, не судима, социально обустроена, имеет семью и постоянное место работы.