В Тюменской области заявки на субсидию за покупку элитных семян принимают до 2 мая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Заявки на предоставление субсидии за покупку элитных семян принимают с 21 апреля по 2 мая. В отборе участвуют предприятия, занятые севом овощей и посадкой картофеля. Список получателей господдержки будет опубликован 12 мая.

Как рассказала заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова, обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых культур и картофеля составляет 100 %.

"Регион полностью обеспечивает себя семенами, еще и поставляет за пределы. По некоторым семенам мы входим в десятку самых востребованных, некоторые из них выведены тюменскими селекционерами. Единственное, в чем нуждается регион, – семена овощей открытого и закрытого грунта, они в основном приходят из-за рубежа. В этом году все семена закуплены, доставлены в хозяйства", - заверила она.

Всего более 192 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых подготовили агропредприятия Тюменской области к посевной кампании 2023 года. Из них 98 % - отечественной селекции.

Общая посевная площадь в Тюменской области в 2023 году составит 1 млн 30 тыс. га, что на 7 га больше, чем в 2022 году. Активный сев начнется в первой декаде мая.

Анжела Лебедева