В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 33 участка региональных дорог

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

33 участка региональных трасс Тюменской области включены в планы реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". На большинстве из них уже начались работы, дорожные службы приступили к ремонту асфальта в Аромашевском и Бердюжском районах, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Так, на подъезде к с. Аромашево предстоит заменить почти 7 км покрытия. Сейчас подрядная организация выполняет фрезерование участка дороги. Работы проведены на площади 1,5 тыс. кв. метров, затем подрядчик приступит к укладке нового асфальта.

Параллельно фрезерование выполняется на автомобильной дороге Бердюжье - Зарослое - гр. Казахстана. Покрытие обновляют на участке с 24 км по 27 км. Ремонтные работы будут также проведены на двух мостах в Ишиме и Тюмени.

"В нацпроект мы вносим участки дорог с высокой интенсивностью движения, где выявлен износ покрытия. В мониторинге состояния дорог нам помогают кураторы и передвижная лаборатория, на основе их данных составляется план ремонта. В 2023 году наши подрядные организации отремонтируют в районах более 148 км региональных дорог", - отметил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог УАД Алексей Живодеров.