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В больнице Голышманово следить за состоянием пациентов помогают универсальные мониторы

Общество, 08:42 01 мая 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мониторинг здоровья 1 тыс. 143 пациентов провели врачи областной больницы №11 в Голышманово с помощью универсальных прикроватных мониторов. Оборудование поступило в больницу в сентябре 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщили в пресс-службе медучреждения.

Прикроватные мониторы позволяют осуществлять контроль за состоянием пациентов, в режиме реального времени получать информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и принимать решение о введении лекарственных препаратов.

На экране отображаются: электрокардиограмма, уровень артериального давления, дыхание и температура пациентов. Непрерывный контроль позволяет оказать экстренную помощь в случаях, когда состояние больного ухудшилось. Новые аппараты компактны и их легко перенести из одной палаты в другую при транспортировке больного.

По словам главного врача больницы Алексея Белова, оборудование установлено в терапевтическом, операционном, хирургическом отделениях и в палатах интенсивной терапии в филиалах и структурных подразделениях больницы.

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# Голышманово , национальный проект Здравоохранение

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