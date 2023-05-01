Как найти высокооплачиваемую работу, рассказали тюменцам эксперты

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57 тыс. 600 рублей составляет средний размер заработной платы, которую предлагали работодатели Тюменской области в первом квартале 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 24%. При этом лидерами по размеру оплаты труда являются строительная отрасль, транспортно-логистическая сфера и автомобильный бизнес, пишет Мегатюмень.

По словам экспертов, чтобы добиться высокой заработной платы, работникам и соискателям необходимо проанализировать рынок труда и отрасли, узнать сколько предлагают другие компании на аналогичных позициях.

Также важен анализ конкурентной среды – можно оценить другие резюме, сопоставить их со своим профайлом, понять свои преимущества. На основе этого можно выработать свое профессиональное и ценовое позиционирование.

Также при устройстве на работу важно продумать и отрепетировать самопрезентацию, а также ответы на возможные вопросы и возражения руководителя.