В Тюменской области дети на самокатах и велосипедах стали чаще попадать в ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области участились дорожно-транспортные происшествия с участием юных водителей механических и электросамокатов, а также с велосипедистами. В сельских районах в ДТП травмы получают дети-пассажиры и юные пешеходы.

С начала 2023 года число аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 несовершеннолетних. В 2022 году этот показатель составил 79, один ребенок погиб, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

В период майских праздников госавтоинспекторы просят родителей провести профилактическую работу с детьми. Есть опасность нахождения юных участников движения на улицах и во дворах без присмотра и риск их попадания в ДТП.

"В выходные дни часть ребят поедет на дачи, а также на отдых в сельскую местность. Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах", - отметили в ведомстве.