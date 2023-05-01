  • 1 мая 20231.05.2023понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области дети на самокатах и велосипедах стали чаще попадать в ДТП

Общество, 11:41 01 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области участились дорожно-транспортные происшествия с участием юных водителей механических и электросамокатов, а также с велосипедистами. В сельских районах в ДТП травмы получают дети-пассажиры и юные пешеходы.

С начала 2023 года число аварий с участием детей выросло почти в полтора раза, в них ранены 113 несовершеннолетних. В 2022 году этот показатель составил 79, один ребенок погиб, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

В период майских праздников госавтоинспекторы просят родителей провести профилактическую работу с детьми. Есть опасность нахождения юных участников движения на улицах и во дворах без присмотра и риск их попадания в ДТП.

"В выходные дни часть ребят поедет на дачи, а также на отдых в сельскую местность. Важно разъяснить детям ПДД при движении по дорогам, на которых отсутствуют тротуары, по дачным дорогам, в том числе на велосипедах", - отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 01.05.2023В Тюменской области более 2 тысяч сельских домов смогут подключиться к газоснабжению
14:32 01.05.2023Воспитанник тюменского "Кванториума" победил во всероссийском конкурсе
13:41 01.05.2023Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе "Впиши себя в историю"
13:09 01.05.2023Выставка портретов доноров костного мозга откроется в Тюмени осенью