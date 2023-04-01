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В Ишиме при столкновении легковушки и тягача травмированы подростки

Происшествия, 18:07 28 апреля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль ВАЗ-2110 и тягач "МАЗ" столкнулись на перекрёстке улиц Толбухина и Сурикова в Ишиме 28 апреля. В аварии пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным водитель "Лады" не предоставил преимущества в движении машине, которая ехала по главной дороге.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Легковушкой управлял 18-летний молодой человек, который взял автомобиль у родителей без их ведома. Прав управления транспортом он не имеет.

Госпитализированы водитель "Лады" и его пассажиры 15 и 17 лет. Еще одному 16-летнему пассажиру медицинскую помощь оказали на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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