В Ишиме при столкновении легковушки и тягача травмированы подростки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль ВАЗ-2110 и тягач "МАЗ" столкнулись на перекрёстке улиц Толбухина и Сурикова в Ишиме 28 апреля. В аварии пострадали водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным водитель "Лады" не предоставил преимущества в движении машине, которая ехала по главной дороге.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Легковушкой управлял 18-летний молодой человек, который взял автомобиль у родителей без их ведома. Прав управления транспортом он не имеет.

Госпитализированы водитель "Лады" и его пассажиры 15 и 17 лет. Еще одному 16-летнему пассажиру медицинскую помощь оказали на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.