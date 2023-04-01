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Пьяного курганца за рулем Nissan остановили в Абатском районе

Происшествия, 09:43 29 апреля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД в Тюменской области 28 апреля. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 63-летний мужчина за рулем Nissan немного не доехал до Курганской области и был остановлен утром в Абатском районе.

Показания алкотестера составили у курганца 0,46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист рассказал, что перегонял машину из Владивостока в пос. Щучье Курганской области. Накануне вечером в гостинице, где остановился на ночлег, он выпил пива.

Автоинспекторы напоминают: в дальних поездках избегайте употребления алкоголя, поскольку даже остаточное опьянение отрицательно влияет на реакцию и внимание водителя.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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