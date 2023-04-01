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Транспортная школа ТИУ приглашает тюменских старшеклассников

Общество, 13:06 29 апреля 2023

ТИУ | Фото: ТИУ

Учебно-практические профориентационные занятия проведут для старшеклассников и выпускников колледжей преподаватели Института транспорта Тюменского индустриального университета с 28 апреля по 20 мая, сообщает пресс-служба вуза.

Все желающие смогут прослушать лекции и задать вопросы специалистам автомобильной отрасли на площадке индустриального партнера вуза "Автограда". В программе школы – интенсивный курс лекций, мастер-классы и экскурсии. Участники получат возможность послушать доклады по широкому кругу вопросов.

Полученные знания помогут будущим студентам вуза подготовить реальные проекты. Дополнительную информацию можно получить по тел.: (3452) 28-31-97. Адрес проведения: ул. Республики, 276, автосалон Exeed, ГК "Автоград". Вход свободный.

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# профориентация , ТИУ

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