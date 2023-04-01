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Тюменский диетолог назвала полезные способы готовки и харнения продуктов

Общество, 14:31 30 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полезные способы готовки и хранения продуктов назвала тюменский диетолог. Больше всего витаминов и минералов сохраняется при приготовлении блюд на пару, а заморозка продуктов эффективнее консервирования.

По словам врача-диетолога многопрофильного консультативно-диагностического центра Анны Верхоланцевой, многие витамины разрушаются от воздействия тепла, воздуха, воды и света. Более того, чем дольше мы готовим, тем меньше в пище остается полезных веществ.

В списке рекомендаций эксперта – есть больше свежих продуктов, фруктов, ягод и овощей. С этой целью покупки лучше делать чаще. Кроме того, нужно соблюдать правила хранения. Так, картофель и зерновые продукты в темном и сухом месте, а хлеб и молоко - в непрозрачной посуде, чтобы предотвратить разрушение витаминов A и D.

Для термической готовки овощей стоит нарезать их крупными кусками. Так они сохранят больше питательных веществ. Картофель диетолог советует варить в кожуре, а заправлять салаты и овощи при тушении лучше маслом. Оно поможет усвоить жирорастворимые витамины, пишет "Тюменская область сегодня".

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# здоровое питание

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