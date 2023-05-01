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За полтора века в коллекции Тобольского музея-заповедника собрали 400 тыс. экспонатов

Общество, 20:39 30 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 тыс. экспонатов собрано в коллекции Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника за полтора века. Он был создан в апреле 1870 г. При Губернском статистическом комитете по инициативе секретаря Ивана Юшкова был открыт первый тобольский музей.

В 1961 году музей получил статус заповедника. Сегодня в его состав входят 11 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях. Также 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля. Пять лет назад на его базе, также в апреле, открылся новый музей - Семьи Императора Николая II.

В честь двойного дня рождения музейщики провели праздничную экскурсию "Тайны Губернаторского Дома". Экскурсантам предложили спуститься в подвал по подлинной лестнице XVIII века, сделать памятные фотографии на балконе и посетить третий этаж с гостевыми залами. Дополнили впечатления выставка "Восточное путешествие" и мастер-класс по живописи от Юрия Руденко, сообщает Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

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# Тобольский музей-заповедник

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