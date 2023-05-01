Тюменский филармонический оркестр выступит на юбилейном концерте Леонида Агутина в Москве

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт в честь 55-летия Леонида Агутина пройдет на главной сцене ВТБ–арены в Москве 29 июля. Выступление музыканта, заслуженного артиста РФ будет сопровождать Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил во время пресс-конференции, посвященной проведению XIV Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Напомним, хедлайнерами главного культурного события у стен Тобольского кремля станут саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман и музыкант, заслуженный артист РФ Леонид Агутин. Концерты пройдут 8 и 15 июля соответственно. В каждом примет участие тюменский оркестр, который получил приглашение выступить на юбилейном концерте Агутина.

"Мы масштабируем не только фестиваль, но и подход к трактовке Тюменского филармонического оркестра, к культуре тюменского региона. Участие не просто в региональном фестивале "Лето в Тобольском кремле" Леонида Агутина, а обратно – тюменского оркестра по приглашению певца в Москве – это серьезный шаг вперед. Шаг навстречу популярности, известности, реализации задачи, которую поставил губернатор Тюменской области Александр Моор в начале сезона – вывести оркестр в топ-10 коллективов России. Мы работаем над этим", - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

Коллектив готовится к выступлениям в Тобольске и Москве в режиме онлайн. По словам Юрия Медяника, прозвучат широко известные композиции, также слушателей ждут сюрпризы.

В программу XIV Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" вошли концерты коллективов Тюменской филармонии, они начнутся с 29 июня. Билеты на них поступят в продажу в конце мая.

По итогам 2022 года фестиваль "Лето в Тобольском кремле" собрал более 10 тыс. зрителей и вошел в топ-3 национальной премии Russian Еvent Аwards.

Анжела Лебедева