Воспитанник тюменского "Кванториума" победил во всероссийском конкурсе

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Воспитанник детского технопарка "Кванториум" из Тюмени Феликс Напольский стал победителем ХХХ Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Тюменцу вручили диплом I степени в секции "Инженерные исследования" и грамоту за лучшую исследовательскую работу по мнению комиссии учащихся, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Всего жюри конкурса рассмотрело 1 тыс. 597 работ со всей России по естественнонаучной и гуманитарной направленностям. Отбор проходил в несколько этапов. Феликс Напольский успешно дошел до очного тура и был приглашен в столицу.

Школьник представил проект бионического протеза. Кроме него в секции было заявлено еще 10 исследовательских работ. По словам наставника, молодой изобретатель блестяще представил свою разработку, уверенно отвечал на вопросы экспертной комиссии.

"Феликс отлично ориентируется в теме, на защите он держался достойно. Это обусловлено тем, что продолжительное время юноша работал над проектом. Буквально каждый сантиметр протеза несет экспериментальное значение. Все время Феликс сам пытался разобраться во всем, работал не только в рамках "Наноквантума", но и обращался за помощью ко многим преподавателям "Кванториума", - подчеркнула наставник и педагог Екатерина Медведева.

Феликс Напольский является единственным представителем тюменского детского технопарка, который не только заявился на конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, но и стал победителем.

В ближайшее время школьник планирует доработать электронику, установить датчики, написать программу, а также "очеловечить" механическую руку, оснастив ее "кожей". Также юноша намерен поучаствовать во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектов "Большие вызовы".