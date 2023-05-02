Программа промтуризма тюменского предприятия победила на федеральном акселераторе

| Фото: пресс-служба компании «Свеза» | Фото: пресс-служба компании «Свеза»

Программа промтуризма тюменского комбината "Свеза" победила на федеральном акселераторе "Открытая промышленность". Его организаторами выступили Минпромторг и Агентство стратегических инициатив, сообщается на сайте компании.

На комбинате гордятся тем, что смогли стать частью туристического маршрута Тюменской области.

"В программе экскурсии мы постарались показать, что производство фанеры — это, действительно, интересно. Продукция нашего предприятия хранит много тайн и интересных фактов, которыми с радостью делятся наши экскурсоводы-сотрудники комбината. Кроме того, здесь работают люди уникальных профессий, которые создают качественный продукт, востребованный во всем мире", — рассказала руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината "Свеза" в Тюмени Татьяна Воронова.

Экскурсии по производству стартовали в 2022 году. Их участниками могут стать школьники и студенты, а также туристические группы. Продолжительность знакомства с производством зависит от возраста посетителей. Но в любом случае, они ознакомятся со всеми этапами производственного процесса.

Напомним, федеральный акселератор "Открытая промышленность" запустили в России три года назад. Его цели — сформировать новую философию промышленности, открыть предприятия страны для бизнеса и огромного количества взрослых и детей, показать, как честно и открыто производится продукция.

В марте 2023 г. эксперты АСИ по промышленному туризму для тестирования экскурсионных услуг и формированию рекомендаций по доработке посетили ООО "ЗапСибНефтехим", комбинат "Свеза", "Стеклотех", трубный завод "СибГазАппарат", компанию "Металл Профиль Урал".