Бывший магазин Zara в Тюмени откроется под брендом Maag 3 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазин Maag, пришедший на место Zara, откроется в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 3 мая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, магазин Stradivarius, ушедшего из России испанского ритейлера Inditex, открылся в областном центре 1 мая под новым названием Vilet.

"Коллекция Vilet адаптирована под наш рынок, и она сильно отличается от того продукта, который был в Stradivarius. В дальнейшем бренд будет пользоваться большей популярностью", - выразили уверенность в ТРЦ.

Ранее компания Fashion and More Management DMCC, которая базируется в ОАЭ, выкупила российские активы группы Inditex. В Тюмени компания будет развивать чтыре сети: Maag, Ecru, Dub, Vitet.