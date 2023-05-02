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Бывший магазин Zara в Тюмени откроется под брендом Maag 3 мая

Общество, 13:18 02 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Магазин Maag, пришедший на место Zara, откроется в ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 3 мая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, магазин Stradivarius, ушедшего из России испанского ритейлера Inditex, открылся в областном центре 1 мая под новым названием Vilet.

"Коллекция Vilet адаптирована под наш рынок, и она сильно отличается от того продукта, который был в Stradivarius. В дальнейшем бренд будет пользоваться большей популярностью", - выразили уверенность в ТРЦ.

Ранее компания Fashion and More Management DMCC, которая базируется в ОАЭ, выкупила российские активы группы Inditex. В Тюмени компания будет развивать чтыре сети: Maag, Ecru, Dub, Vitet.

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# мода , одежда , ТРЦ Кристалл

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