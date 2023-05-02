На пожаре в Вагайском районе погибла женщина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

67-летняя женщина погибла во время пожара в деревянном одноэтажном доме в д. Копотилы Вагайского района. По факту смерти идет доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области. Признаки насильственной смерти не обнаружены.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины летального исхода проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Жителей региона просят не оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы; следить за исправностью электропроводки, не пользоваться поврежденными электроприборами, электророзетками; не использовать нестандартные или самодельные электрические приборы и удлинители для питания электроприборов.