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Два начинающих водителя устроили в Тюмени ДТП с пострадавшей

Происшествия, 13:07 02 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Тюмени 1 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция. В проезде Заречном столкнулись автомобили LADA и Kia.

Пострадавшая тюменка была пассажиркой отечественного автомобиля, которым управлял начинающий 23-летний водитель со стажем один месяц. Выезжая из двора, он не пропустил иномарку, которой управлял водитель со стажем один год.

Пассажирка Kia была пристегнута ремнем безопасности, но получила травмы. Обстоятельства этого ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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