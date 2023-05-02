В Ишиме перед пешеходным переходом малолитражка сбила школьника

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Школьника 12 лет сбила водитель автомобиля Daewoo Matiz на ул. Чехова в Ишиме. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, но в пределах его видимости, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобилем управляла 40-летняя местная жительница, она не успела остановиться. На месте дорожно-транспортного происшествия движение транспорта частично ограничено. Инспекторы регулируют движением вручную, организовав его в реверсивном режиме.

ГИБДД Тюменской области.