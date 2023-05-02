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В Ишиме перед пешеходным переходом малолитражка сбила школьника

Происшествия, 20:30 02 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Школьника 12 лет сбила водитель автомобиля Daewoo Matiz на ул. Чехова в Ишиме. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, но в пределах его видимости, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобилем управляла 40-летняя местная жительница, она не успела остановиться. На месте дорожно-транспортного происшествия движение транспорта частично ограничено. Инспекторы регулируют движением вручную, организовав его в реверсивном режиме.

ГИБДД Тюменской области.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , Ишим

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