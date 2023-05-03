12-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием 12-летнего подростка произошло около 8 часов утра 3 мая в Тюмени. На пешеходном переходе на ул. Мелиораторов, 48 школьника сбил автомобиль Kia Rio.

"Мальчик получил травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Находившийся за рулем автомобиля 23-летний мужчина заявил, что ребенок перебегал проезжую часть. Автоинспекторы устанавливают, почему водитель не пропустил школьника.