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12-летнего школьника сбили на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 11:48 03 мая 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием 12-летнего подростка произошло около 8 часов утра 3 мая в Тюмени. На пешеходном переходе на ул. Мелиораторов, 48 школьника сбил автомобиль Kia Rio.

"Мальчик получил травмы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Находившийся за рулем автомобиля 23-летний мужчина заявил, что ребенок перебегал проезжую часть. Автоинспекторы устанавливают, почему водитель не пропустил школьника.

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# ДТП , школьники

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