В Тюмени продолжают тушить пожар в районе Салаирского тракта

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Пожар в районе 11 км Салаирского тракта в Тюмени продолжают тушить сотрудники регионального управления МЧС России.

Днем 3 мая здесь произошло возгорание травы и кустарника. Из-за сухой и ветреной погоды огонь распространялся очень быстро и дошел до леса, сообщил в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Сотрудниками МЧС была привлечена дополнительная водовозная и землеройная техника. Благодаря правильным действиям специалистов всех задействованных в организации тушения пожара структур удалось не допустить проникновения огня через дорогу, где находятся жилые строения. Из-за ветра пожар спустился в пойму, в настоящее время именно там и ведется работа", - сообщил Руслан Кухарук.

В настоящее время на трассе ограничено движение, ГИБДД регулирует потоки машин.

Глава Тюмени подчеркнул, что в причинах возгорания будут разбираться специалисты.

"Практика показывает, что в такую ветреную погоду, как сегодня, достаточно искры. На территории области введен особый противопожарный режим, категорически запрещается не только разводить костры, но и посещать лесные массивы", - добавил Руслан Кухарук.