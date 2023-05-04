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97-й день рождения отметил ветеран войны Николай Щетков из п. Боровский

Общество, 18:53 04 мая 2023

Екатерина Христозовая, "Тюменская область сегодня" | Фото: Екатерина Христозовая, "Тюменская область сегодня"

97-й день рождения отметил ветеран войны Николай Щетков из п. Боровский 4 мая. Именинника поздравили представители силовых структур, представители предприятия, на котором долгие годы трудился ветеран, депутаты, сотрудники администрации, волонтеры Победы. Инициаторами поздравления выступили сотрудники птицефабрики "Боровская", сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Николай Моисеевич – наша гордость, наш символ. Очень хотелось бы, чтобы он принял участие в торжественном митинге. Специально для него мы подготавливаем и украшаем уазик. Помогаем спуститься – все таки пятый этаж. Конечно, выходить из машины он не будет, но прямо в авто, как главнокомандующий, сможет принять наш парад", – сказала глава муниципального образования п. Боровский Светлана Сычева.

Добавим, Николай Щетков – уроженец д. Лапушина Голышмановского района. В ряды Красной Армии он был призван в 1943 году. Прошел обучение в военной школе на курсах снайперов, служил снайпером в 446-м стрелковом полку 397-й стрелковой дивизии. В сентябре при освобождении Белоруссии он получил тяжелое осколочное ранение в голову. После лечения был направлен на курсы военных санинструкторов, а затем – в город Вильнюс для борьбы с бандой "Лесные братья".

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