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Тюменские поисковики приглашают встретить День Победы в сквере Прощания

Общество, 12:59 04 мая 2023

пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер"

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Интерактивные площадки проведут для жителей и гостей города тюменские поисковики центра им. Ольховского у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" 9 мая. В мероприятии также примут участие городская детская организация "Республика Неугомонных" и работники Дворца творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

"Самое главное, что движение, основанное Артуром Ольховским, сегодня продолжают молодые поисковики. Они также погружают ребят в историю. Я всегда говорю слова благодарности поисковикам. Они действительно выполняют священную миссию", - сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

С 8 утра воспитанники Тюменского регионального отделения "Поискового движения России" будут нести почетный караул. Гостей мероприятия ждут интеллектуальные викторины, чтение стихов и прозы о войне, фотозона "Сквозь года", мастерская по изготовлению открыток и писем ветеранам, общественная приемная заявок на установление судеб родных, участвовавших в боях Великой Отечественной войны и другое.

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# 9 мая , День Победы , сквер Прощания , тюменские поисковики

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