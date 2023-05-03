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Автопробег ретро-машин, интерактивные площадки и выставки ждут тюменцев 6 мая

Общество, 17:41 03 мая 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Традиционный автопробег ретро-автомобилей и боевой техники "Нам дороги эти позабыть нельзя" пройдет в Тюмени 6 мая. Колонна машин начнет свой путь из сквера Пограничников в 8 часов 30 минут, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Следующей остановкой станет сквер Прощания, затем Историческая площадь и Мемориал Памяти, где пройдет торжественный митинг, посвященный Дню Победы и открытию мотосезона. Далее пунктами маршрута станет детско-юношеский центр "Авангард". Здесь пройдет патриотическое мероприятие "Герои нашего времени", посвященное присвоению центру имени Героя России Раизова. Затем колонна автомобилей и техники направится в сквер Десантников и к Памятнику Героя Советского Союза Ивана Федюнинского.

Завершится автопробег в сквере Комсомольском. Там гостей и жителей областной столицы будут ждать интерактивные площадки, выставки, танковый биатлон, лазертаг, гладиаторские бои, шахматы и интерактивные игры, электронный тир. Гостей праздника традиционно порадует полевая кухня, выставка "Герои наших дней".

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# 9 мая , автопробег , День Победы

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