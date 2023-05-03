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В Тюмени мотосезон откроется парадом и выставкой ретроавтомобилей

Общество, 10:31 03 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мотопарад в честь открытия мотоциклетного сезона пройдет в Тюмени 6 мая. Колонна из мотоциклистов проследует от технопарка в 12 часов 30 минут по улицам города.

Открытие мотосезона представители клуба "Сибирские ястребы" приурочат к празднованию Дня Победы и в поддержку специальной военной операции.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент клуба "Сибирские ястребы" Сергей Кирюха, такие события в городе проводятся ежегодно. На мероприятии прозвучат патриотические песни. Мотоциклисты украсят свой транспорт флагами клубов, а также буквами Z и V, георгиевскими ленточками. Отдельно запланировано выступление одной из рок-групп.

С 10 часов 30 минут до 11 часов пройдет сбор участников. В 12 часов к технопарку подтянутся владельцы ретроавтомобилей. Горожане смогут посмотреть технику, сфотографироваться с ней.

На открытии мотосезона сотрудники ДПС обеспечат безопасный проезд колонны через город, регулируя движение на перекрестках, добавила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# День Победы , мотосезон , мотоциклисты , спецоперация

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